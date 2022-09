Kandern Von Bude zu Bude gebummelt

Stress am Wurststand

Zum ersten Mal dabei waren hingegen Anna (17) und Lina (12) aus Steinen, die sich Schweinshaxe beziehungsweise Weißwurst bei den Turnern des TSV Kandern schmecken ließen. „Es ist cool, dass jetzt wieder Feste dieser Größe in den Dörfern stattfinden“, meinten sie. Rainer Steinegger am Wurststand der Turner sah sich einer langen Schlange Hungriger gegenüber – „stressig“ so sein Kommentar beim Schneiden der Currywürste im Akkord.

Mit ihrer Zuckerwatte, die fast größer war als sie, bummelte Lucia (4) aus Weil am Rhein mit ihrer Großmutter Lucia Diodene durch die Gassen. „Da hinten warten ihre Eltern, Tanten und Cousins“, erzählte die Oma. Für sie haben Veranstaltungen wie das Budenfest neben all der Atmosphäre einen ganz praktischen Zweck: „Man muss nicht kochen am Sonntag!“

Am heutigen Montag findet ab 10 Uhr am Sportplatz „In der Au“ der traditionelle Rossmärt statt. In der Kanderner Innenstadt darf anschließend noch bis 1.30 Uhr weitergefeiert werden.