Kandern Von Bungee-Run bis Fußball-Abzeichen

560 Mitglieder hat der SV

Und in der Tat: Da war enorm was los auf dem Grün des Wollbacher Kickplatzes und dem Areal rund ums Sportheim. Denn nicht nur der gastgebende SV Wollbach war mit seinem breiten Angebot zugange, sondern auch der benachbarte Tennisclub, der DRK-Ortsverein und die örtliche Feuerwehr. DRK und Feuerwehr zeigten im Eingangsbereich ihre Fahrzeuge und Einsatzgeräte, standen Kindern und Eltern mit Informationen Rede und Antwort. Im Blickpunkt auf dem Sportplatz gab es für die ganz Kleinen Kletterspiele, Pedalofahren, aber auch diverse Hüpfburgen und das Spielmobil des Badischen Sportbunds. Betreut wurden diese Spiel- und Spaß-Stationen von den Übungsleitern der Kinder- und Jugendturnabteilung im SV.

Der SV Wollbach hat, so Benjamin Schörlin, insgesamt 300 Kinder und Jugendliche, davon 230 in den jeweiligen Übungsstunden im Turnen, angefangen vom Mutter-Kind- bis hin zum Mädchen- und Buben-Turnen bis 14 Jahre, derweil in der Fußballabteilung 70 Kinder und Jugendliche ihrer sportlichen Leidenschaft nachgehen. Damit, so Schörlin, mache der Nachwuchs mehr als die Hälfte der Mitgliederzahl des SVW, der insgesamt 560 Mitglieder hat, aus.