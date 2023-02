Kandern Von einem unscheinbaren Wässerchen zum Fluss

Wagner erklärte auch, dass es drei Arten von Mühlenantrieben gibt: das oberschlächtige Wasserrad, hier trifft das Wasser von oben auf die Rillen des Rades, das mittelschlächtige Wasserrad, bei dem das Wasser etwa mittig auf das Rad trifft und dabei in die Rillen des Rades läuft, und das unterschlächtige Wasserrad, bei dem das Wasser tiefer in die Rillen des Rades trifft und in die Rillen, aus welchem es nicht mehr hinaus gelangt. Dadurch wird die Bewegungsenergie, die abhängig ist von der Fließgeschwindigkeit, in Rotationsenergie umgewandelt. Die Wasserkraft in Kandern wurde also rege benutzt, resümiert der Verein den Vortrag.