Kandern Von Wollbach nach Floreana

Bei Recherchen für eine Geschichte über eine Striptease-Tänzerin aus den 1920er-Jahren sei sie auf die Galapagos-Affäre gestoßen, erzählt sie im Interview. Noch heute beschäftigen sich Dokumentationen mit der bizarren Geschichte, erst kürzlich sendete das ZDF eine Doku im Rahmen der Sendung TerraX.

1929 wandert Ritter, der damals als Arzt an der Berliner Charité praktizierte, mit seiner Patientin Dore Strauch auf die unbewohnte Galapagos-Insel Floreana aus. Als weitere Aussteiger auf die Insel kommen und eine angebliche Adelige sogar ein Luxushotel eröffnen will, eskaliert die Robinsonade. Die Baronin und einer ihrer Liebhaber verschwinden spurlos, der andere kommt auf mysteriöse Weise ums Leben. Doktor Friedrich Ritter, überzeugter Vegetarier, stirbt an einer Fleischvergiftung – bis heute wird darüber spekuliert, ob er von seiner Lebensgefährtin vergiftet wurde.

Seit acht Jahren schon beschäftigt sich Abbott Kahler mit der Geschichte. Allerdings hatte ihr Verlag kein Interesse, es fehlte der amerikanische Bezug. Kahler ließ die Story keine Ruhe. Sie schickte ein Exposé an Random House, der weltweit größten Verlagsgruppe. Und bekam prompt einen Buchvertrag. Wahrscheinlich hat die Pandemie zu einem Interesse am Thema geführt, vermutet die Schriftstellerin. 2024 soll das Buch unter dem Titel „Then came the devil“ – auf Deutsch: „Und dann kam der Teufel“ – erscheinen.

Für das Buch reiste sie auf die Galapagos-Insel Floreana und beauftragte Dokumentare, um auch in deutschen Zeitungsarchiven nachzuforschen. Um mehr über die Jugend des 1886 geborenen Bürgermeistersohns Friedrich Ritter, der später in Freiburg Medizin studierte, zu erfahren, reiste sie während eines Frankreich-Urlaubs im September auch nach Wollbach. In Ritters Heimatdorf erinnert eine Geschichtstafel an den skurrilen Auswanderer. Auch die Ortschronik widmet ihm einen Eintrag.

Wollbach erschien ihr wie aus der Zeit gefallen, erzählt Abbott Kahler. „Es war irgendwie seltsam, kein Mensch auf den Straßen, es war ganz still.“ Die Ritter-Villa besichtigte sie nur von außen. Sie habe sich nicht getraut, unangekündigt zu klingeln. Auch dem Friedhof, wo sich das Familiengrab der Ritters befindet und eine Inschrift an Friedrich Ritter, der auf Floreana beerdigt wurde, erinnert, stattete sie einen Besuch ab, allerdings konnte sie das Grabmal mit der Statue nicht finden. Zurück in New York arbeitet sie nun an der Geschichte, die Kahler vor allem deshalb fasziniert, weil sie einen Mikrokosmos der Gesellschaft abbildet. Was passiert, wenn sich eine kleine Gruppe von Menschen auf einer isolierten Insel befindet. Ein Thema, das während der Pandemie aktueller denn je wurde.