Kandern Vor 50 Jahren neu gebildet

Es fehlt an der Industrie

„Tannenkirch wäre in seiner Entwicklung weiter, wenn wir selbstständig geblieben wären“, ist Fritz Höferlin überzeugt. Kandern als große Flächengemeinde habe infrastrukturell einen riesigen Nachholbedarf gehabt. Und die Finanzknappheit sei bis heute ein Problem, weshalb beispielsweise nicht so viel in den Wegebau und den Gebäudeunterhalt investiert werden könne, wie es wünschenswert wäre. Kandern sei ein schönes, lebenswertes Städtchen, aber es fehle Gewerbe und Industrie und entsprechende Gewerbesteuereinnahmen. „Ich will nicht klagen, es ist trotzdem einiges gemacht worden. Aber ich glaube, dass wir als selbstständige Gemeinde mit einem Verwaltungsverband, wie ihn das Vordere Kandertal hat, besser gefahren wären. Denn dann wären wir an mehr Fördertöpfe herangekommen“, betont Fritz Höferlin, nach dessen Worten durch die Eingemeindung zahlreiche Dienstleistungen zentralisiert worden sind. Der Tannenkircher Ortsvorsteher schätzt das ehrenamtliche Engagement im Dorf, wodurch viele kleine Dinge in Eigenregie gemacht würden. „Sonst sähe es schlechter aus.“

„Überlebensfähig“

Holzens Ortsvorsteher Willi Weiß weist darauf hin, dass das Storchendorf immer schuldenfrei und damit auch als selbstständige Gemeinde überlebensfähig gewesen wäre. Doch das sei Vergangenheit, jetzt sei man eine Einheit und mache das Beste aus den gegebenen Verhältnissen. Kandern als sehr große Flächengemeinde (größer als Lörrach und Weil am Rhein zusammen) verfügt laut Weiß über ein riesiges Wege- und Kanalnetz, was hohe Kosten verursache und damit zur Finanzknappheit der Stadt beitrage. Dies habe das Land bei der Eingemeindung damals nicht im erforderlichen Maß berücksichtigt und entsprechende Zuschüsse gegeben.

Durch den Gemeindezusammenschluss müsse nun bei anstehenden Investitionen stets zusammen mit der Kernstadt und den anderen Stadtteilen ein Konsens gefunden werden, wobei der Gemeinderat immer das entscheidende Wort habe, die Ortschaftsräte dagegen nur ein Vorschlagsrecht. Gleichwohl stellt der Ortsvorsteher fest, dass Verwaltung und Gemeinderat neuen Projekten im Dorf überwiegend positiv gegenüber stehen, sofern sie finanziell machbar seien. „Durch die zunehmende Digitalisierung werden auch immer mehr Aufgaben zentral von der Stadtverwaltung erledigt“, sagt Willi Weiß und nennt als Beispiele das Passwesen oder die Anmeldung von Neubürgern. Als „hervorragend“ bezeichnet der Ortsvorsteher den Bürgersinn und das ehrenamtliche Engagement in Holzen, wodurch zahlreiche Projekte immer wieder in Eigenleistung umgesetzt werden. „In der Kernstadt ist das leider nicht immer möglich“, fügt Weiß hinzu.