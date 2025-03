Kandern: Vorstand zieht erfolgreiche Bilanz des Jahrs

Rückblick: Die Veranstaltung, geleitet vom Vorsitzenden Dieter Härlin, war geprägt von einem Rückblick ins vergangene Jahr mit vielseitigen sportlichen und geselligen Aktionen. Es gab Vereinsturniere in der Halle zum Dreikönigstag, zu Beginn und Abschluss der Saison sowie als regelmäßige Angebote als „Dunschdigs-Tennis“ für Hobbyspieler. Über die Grenzen Kandern hinaus bekannt fand der „Alemannencup“ im Juni statt. 2025 steht bereits die zehnte Auflage an . Das beliebte Tenniscamp in den Sommerferien fand großes Interesse und soll im laufenden Jahr weitergeführt werden, heißt es.

Sportliche Bilanz: In der Sommersaison sind sechs Mannschaften für den TC Kandern angetreten. Besonders erfolgreich waren die Damen, die in die nächsthöhere Spielklasse aufsteigen. Die Damen 40 verpassten als zweitplatzierte Mannschaft den Aufstieg nur knapp. Die Herren 40 spielten in der ersten Bezirksliga auf hohem Niveau und werden in der kommenden Saison in die 2. Bezirksliga wechseln. Des weiteren spielten eine Herrenmannschaft, eine Mixed-Mannschaft der Altersklasse 40 und eine Mixedmannschaft, die die Runde auf dem ersten Platz abschloss. In der Winterrunde erreichten die Herren den 2. Platz, außerdem nahmen eine Damen 40, eine Herren 40 und eine Mixed-Mannschaft am Spielbetrieb teil. Die Vorbereitungen für ein gutes Trainingsangebot seien in vollem Gange, heißt es.