Kandern Waldbewirtschaftung soll sich wieder lohnen

Kandern (ag). Im Kanderner Stadtwald sollen 2200 Eichen angebaut und 2100 Douglasien nachgepflanzt werden. Diese beiden Ziele für den Waldbau wurden bei der Vorstellung des Forstbetriebsplans für das Jahr 2018 in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gegeben.

Weitere Ziele sind ein Holzhauereinsatz über 500 Festmeter wegen Elternzeiten von Waldarbeitern, der Bau einer neuen Station für den Walderlebnispfad sowie Fortbildungen.

An Einnahmen sieht der Haushaltsplan 570 355 Euro vor, an Ausgaben 535 500 Euro. Das ergibt einen Übeschuss von rund 35 000 Euro, der erwartet wird.

Dieser im Vergleich zu den Vorjahren eher geringe Gewinn hängt mit gestiegenen Kosten zusammen, wie in der Sitzung zu erfahren war. Neben den Personalausgaben, die um 6400 Euro gestiegen sind, fallen höhere Holzhauereikosten an. Um 8400 Euro gestiegen ist zudem der Forstverwaltungskostenbei-trag an den Landkreis Lörrach. Denn die Waldbewirtschaftung ist jetzt umsatzsteuerpflichtig.

Darüber hinaus soll weiter an der Waldarrondierung gearbeitet werden, um größere zusammenhängende Flächen zu gewinnen. Hierzu stehen je 50 000 Euro für Waldan- und Waldverkäufe zur Verfügung. Zusätzlich sollen 6000 Euro in den Waldwegebau investiert werden.

Insgesamt ist ein Einschlag von 7280 Festmetern geplant. Dafür wird mit Verkaufserlösen in Höhe von 489 355 Euro gerechnet.

Kopfzerbrechen bereitete einigen Gemeinderäten der deutlich gesunkene Gewinn. „Die Personalkosten fressen uns auf, wie überall“, äußerte sich Rudolph Mayer mit Blick auf den Jahresabschluss 2016 für den Stadtwald, der ebenfalls Thema in der Gemeinderatssitzung war. 2016 wurde noch ein satter Überschuss in Höhe von rund 140 500 Euro erzielt. Die Ausgaben lagen in diesem Jahr bei gut 490 000 Euro. Steigende Personalausgaben (+10 511 Euro) waren aber schon 2016 zu verzeichnen gewesen.

„Wir müssen uns etwas einfallen lassen, damit es sich wieder lohnt. Der Wald ist unser Kapital“, betonte Mayer. „Wir sollten am Ende nicht noch einen Zuschuss in den Wald stecken“, fand Gabriele Weber und riet zu Bedacht bei weiteren Waldankäufen. „Vielleicht ist der Wald ja irgendwann nur noch Naherholungsgebiet“, überlegte Bernd Brohammer.

Bürgermeister Christian Renkert kündigte eine generelle Diskussion über die Waldbewirtschaftung für Anfang des Jahres 2018 an.