Die Freiwillige Feuerwehr Kandern, Abteilung Stadt, wurde am Samstag kurz nach 18 Uhr zu einem Waldbrand in einem Waldstück zwischen dem Ortsausgang Kandern und Malsburg gerufen. Aus unerklärlichen Gründen war eine 40 mal 20 Meter große Waldfläche in Brand geraten, teilte die Feuerwehr Kandern mit.