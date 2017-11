Kandern Was den Bürgern wichtig ist

Die Stadt Kandern hat ein neues Leitbild. In der Gemeinderatssitzung hat Sabine Graf, die den Entstehungsprozess in diesem Jahr von Anfang an begleitet hat, die Endfassung vorgestellt. Diese soll nun als Grundlage für andere Prozesse wie die Stadtentwicklung oder die Erstellung eines Märktekonzepts herangezogen werden.

Von Alexandra Günzschel

Kandern. „Wir haben Leistungsziele definiert, die auch ein bisschen Spielraum bieten“, erklärte Graf. Auf 87 Einzelpunkte konnte der Zielekatalog unter Mitwirkung vieler Bürger im Oktober verdichtet werden. Von einer Gewichtung wird dabei bewusst abgesehen. „Alle Ziele haben ihre Berechtigung“, betonte Graf. Dann gab sie noch einmal einen Gesamtüberblick über die gesammelten Wünsche, Anregungen und Ideen (wir haben ausführlich berichtet).

Am Ende kam noch ein Ziel dazu, das Max Sütterlin in der Aufstellung vermisste: die Förderung der Vereinsjugendarbeit war ihm ausgesprochen wichtig. „Vieles wird am finanziellen Rahmen scheitern, aber wir sind gut aufgestellt für die Zukunft“, fand Sütterlin.

An die Umsetzung der Ziele dachten Gabriele Weber und Markus Stephan-Güldner. Man müsse überlegen, was direkt gemacht werden könne, und wozu es Kooperationspartner brauche, sagte Weber. Auch Stephan-Güldner hielt eine Priorisierung für sinnvoll, da man nicht an allem gleichzeitig arbeiten könne. „Das wird der Gemeinderat entscheiden“, erklärte dazu Bürgermeister Christian Renkert. Einig war man sich darin, ein Grundgerüst geschaffen zu haben, das zeige, was den Menschen in Kandern wichtig ist.

Der Bürgermeister bedankte sich bei allen, die sich an dem Prozess beteiligt haben, und erklärte: „Das Ganze ist nichts Statisches. Wir haben Wirkungsziele definiert, die Leistungsziele können sich ändern.“ Sein besonderer Dank galt Sabine Graf, der er zum Abschluss des Projekts Blumen überreichte.