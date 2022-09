Im aktuellen Wirtschaftsplan der Wasserversorgung steht eine weitere Kreditermächtigung über 146 000 Euro zur Verfügung. Bislang wurden nur wenig Mittelabflüsse für die in 2022 vorgesehenen Maßnahmen verzeichnet, wie etwa den Leitungsbau am Bolzplatz Ölmättle. Dasselbe gilt für Maßnahmen aus dem Jahr 2021, wie etwa den Wasserleitungsring „Papierweg“, die Wasserringleitung „Am Herrenpfad“ in Holzen und der Ersatz der Wasserleitung „Breitestraße“ in Sitzenkirch. Etwas Geld wird hierfür im laufenden Jahr wohl noch ausgegeben. Auch fallen noch Auszahlungen für die Sanierung der Hausanschlüsse in Feuerbachs Johanniterstraße an. Diese Sanierung und auch der Austausch der Regenwasserkanäle in der Johanniterstraße wird voraussichtlich teurer als geplant.