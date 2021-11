Kandern Wege der Beteiligung gesucht

Besonders wichtig für kleine und ländlich geprägte Gemeinden wie Kandern sei ein „möglichst geringer Verwaltungsaufwand“, erklärte Weber. Ein Jugendgemeinderat, der in anderen Kommunen am politischen Geschehen teilhaben kann, sieht Weber in seinem Vorschlag nicht vor. Dagegen im Entwurf enthalten ist das Konzept von sich regelmäßig wiederholenden projektbezogenen Veranstaltungsreihen. Sogenannte 14er- oder 8er-Räte – die Namen spielen auf das Alter der Jugendlichen beziehungsweise auf die Klassenstufe an – sollen über mehrere Tage Ideen für Projekte und Wünsche ihrer Mitschüler sammeln. Die Stadt versucht dann, diese umzusetzen. Obwohl dieses System in anderen Kommunen funktioniere, riet Weber dem Ausschuss davon ab. „Oft gelingt so keine gute Anbindung der Jugendlichen an die Kommunalpolitik, weil in der Regel eine externe Person mit der Aufgabe betraut wird.“ Auch widerspreche das dem Zweck der eigentlichen politischen Beteiligung, das sich weniger an der Durchsetzung von eigenen Projekten, sondern vielmehr an der Übernahme von Verantwortung für das Gemeinwesen orientieren solle.

Eine Auseinandersetzung mit den für Kandern konkreten kommunalpolitischen Themen sei die Basis. Darauf aufbauen müsse das Ziel, Jugendlichen Einblick in die politische Arbeit zu gewähren und ihnen Möglichkeiten zu zeigen, wie sie sich einbringen könnten.

Optionen für Kandern

Für zielführender hält der Verwaltungsmitarbeiter das Modell der „Teilsitzung“. Diese sieht vor, die üblichen Gemeinderatssitzungen turnusmäßig um den Tagesordnungspunkt „Jugendbeteiligung“ zu erweitern. Weber: „Auf diesem Weg können jugendaffine Mitglieder der städtischen Ausschüsse ihre Arbeit sowie aktuelle Projekte und brisante Themen vorstellen.“ Ihrerseits könnten die Jugendlichen dann eigene Ideen, Fragen und „Petitionen“ einbringen.

Engagement belohnen

Weber schlug zudem vor, engagierte Jugendliche mit einem „Stadtpreis“ auszuzeichnen und so ihr Engagement mit einem Sachpreis oder aber einer Teilnahme an einem Seminar zur politischen Bildung zu belohnen.

Schammler merkte Webers bereits sehr „konkrete Gedanken, die Umsetzung betreffend“ an. Wege zur Beteiligung der Jugendlichen zu suchen, sei absolut angezeigt, allerdings wollte Schammler vorerst die Akteure befragen, die tagtäglich im Austausch mit der Kanderner Jugend stünden. „So finden wir sicher etwas, das für die Kanderner Jugend passt.“

Ihren Antrag, hierfür einen Arbeitskreis Jugend zu gründen, hielt Bürgermeisterin Simone Penner für nicht notwendig. „Dieses Konzept wollen wir ohnehin so verfolgen“, betonte sie. Gabriele Weber bemerkte, dass Kandern bereits in der Vergangenheit Wege für eine Jugendbeteiligung gesucht und auch Projekte umgesetzt habe, sich das aber im Sand verlaufen habe. Sie hofft, dass sich nun auch tatsächlich etwas tut. Schammler forderte die zeitnahe Umsetzung der Ideen. Penner stellte einen Termin mit den zu beteiligenden Akteuren und Jugendlichen für den Jahresbeginn in Aussicht. Schammler: „Ich erlebe die Jugend selten so politisch interessiert wie im Moment – ich finde, das sollten wir nutzen.“