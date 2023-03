Kandern Weihnachtskonzert als furioses Finale

Rückblick

Im März 2022 nahmen die drei Chöre ihren Probenbetrieb wieder auf. Seit September proben sie wieder im Probelokal im Saal des Luise-Klaiber-Hauses. Im Mai benannte sich der gemischte „Jazzchor Kandern“ in „TonArt Kandern“ um. Im Juli wirkte der MGV mit einem Bierbrunnen am Antikmarkt und Städtlitag mit, bald darauf feierte er sein 190-jähriges Bestehen mit dem Festival der Chöre. Es folgte ein Vereinsausflug an den Bodensee.

Mangels genug Helfern beim Kanderner Budenfest wirkte der Verein 2022 mit einem Weinbrunnen mit. Die Festbude samt Zubehör soll an einen auswärtigen Verein verkauft werden.