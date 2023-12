Bei der Feuerwehr Kandern zum Beispiel gab es heiße Würstchen, und bei frischen Temperaturen war auch der Glühwein oder der Punsch für den Nachwuchs stark gefragt. Die Geschäfte boten bis 21 Uhr einen Abendeinkauf an. Überall leuchtete die weihnachtlich geschmückten Lichter. Das „Chanderli“ fuhr zwischen Haltingen und der Töpferstadt dreimal hin und her. Auch der Nikolaus war mit an Bord und hatte Geschenke dabei. /