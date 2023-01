Mit weißer Pracht ist der Winter zurück auf den Höhen über dem Kandertal. Im Örtchen Egisholz trennt die Schneegrenze die Häuser des Hauptortes von denen am Waldrand. Hoch über dem Kandertal lebt und arbeitet auch der Künstler und bildhauer Konrad Winzer. Könnten sie frieren, so würden die nackten Skulpturen in seinem Garten schlottern. Doch sie sind aus Stein, dank der Kälte ziert sie eine hauchdünne Schicht Schnee und sie verzaubern den Künstlergarten. Der Bildhauer selbst hat sich für den Winter einige Arbeiten in Holz vorgenommen. Diese kann er relativ sauber im ofengeheizten Atelier ausführen. In Stein wird er ab dem Frühjahr wieder draußen arbeiten. Foto: Arwen Stock