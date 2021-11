Kandern Wenn Kunst auf Verwaltung trifft

Die Malerin und Kunstpädagogin Insa Hoffmann hat sich mit ihren zwischen naturalistischer Darstellung und Abstraktion angesiedelten Kanderner Stadtansichten einen Namen gemacht und einige davon auch in diesem Jahr wieder zu einem Kandern-Kalender zusammengefasst. Von „Flaggen am Städtlitag“ bis „Kandern by Night“ reichen ihre vielfältigen Umsetzungen der Heimat-Thematik.

Spielraum für zahlreiche Interpretationen bietet Bernd Völkles Beitrag. Die grünen Blätter, unter denen der im Nationalsozialismus als Brandmarkung der Juden missbrauchte Davidsstern zu erkennen ist, wecken Assoziationen an Natur und mit ihrer Silhouette auch an die Landschaft des Schwarzwalds. Sie erinnern aber zugleich auch an den Versuch, die Vergangenheit buchstäblich zu verdecken. Allein der wuchtige Farbauftrag, durch den die Bildoberfläche mehrfach durchbrochen und aufgerauht wird, kann ein Hinweis darauf sein, dass dieser Versuch misslingen muss.

Einen lebendigen Einblick in ihre Herangehensweise beim künstlerischen Schaffen geben auch die anderen Künstler: Jürgen Brodwolf mit seinen typischen, aus Naturmaterialien heraus entwickelten organischen Formen, Klaus Eichler mit einer neuen Serie, in der er Mikrostrukturen der Natur auf der Basis von Aufnahmen aus dem Elektronenmikroskop aufgreift und zu in bunten Farben gestalteten Mustern weiterentwickelt, Max Sauk mit seiner surrealistischen Figur „Privatbesitz“, die neben den schwungvollen Skulpturen von Werner Deschler verschiedene Möglichkeiten der plastischen Gestaltung mit Holz und Stein auffächert.

Walter Argast hat sich als letzter im Bunde in jüngster Zeit wegbewegt von der großflächigen Ölmalerei – hin zu kleinen, filigranen Bildern unter Hinzunahme plastischer Elemente wie Draht und Gips.