Kandern Wenn’s Sonntagfrüh klingelt

Kandern (wr). Die „Frühstücker“ hatten ihre Boxen in der Tourist-Info vorbestellt, wahlweise mit oder ohne Sekt, und einen Betrag von 20 beziehungsweise 25 Euro entrichten. Der Lieferservice frei Haus war zugleich die erste Gemeinschaftsaktion des neu zusammengesetzten Vorstandsteams, das – wie der Erfolg bestätigt – auch in veränderter Besetzung hervorragend harmoniert und zusammenarbeitet, wie es in einer Mitteilung der Geschäftsleute heißt. Den ganzen Tag über posteten viele der Kunden auf Facebook oder Instagram Bilder ihres reichhaltig gedeckten Frühstückstischs und dankten den Initiatoren für die gelungene Aktion.

Am Samstagnachmittag hatten die Helfer vom Werbering in der Werkstatt von Schreinermeister und Werberingsvorsitzendem Maik Lenke die Boxen für das Frühstück vorbereitet. Diese mussten erst aufgeschlagen und gefaltet werden, danach wurden sie beidseitig mit einem Sticker beklebt. „Der Werbering wünscht guten Appetit“ lautete die Botschaft auf den Boxen, die mit Seidenpapier ausgeschlagen waren. Die unverderbliche Ware konnte noch am Samstag hineingelegt werden.