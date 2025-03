Kandern: Werbering geht positiv in neues Jahr

Kassenwart Florian Assenheimer berichtete von einem Plus in der Kasse, nachdem der Werbering die Bewirtung beim Städtlifest und der Weihnachtsstraße wieder selbst in die Hand genommen hatte. Bürgermeisterin Simone Penner leitete die Wahlen, sagte vorher aber noch, dass es eine große Leistung sei, was der Werbering auf die Beine bringe. Auch sie lobte das vertrauliche Miteinander in positiver Stimmung.