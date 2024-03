Kandern: Wettbewerb wird künftig neu ausgerichtet

Keine Platzierungen

Welche Filme wurden eingereicht? Ben Svanda hatte einen englischsprachigen Beitrag namens „Out of the loop“ eingereicht, in dem es um einen Jungen ging, der jeden Tag immer wie in einer Zeitschleife wieder gleich erlebt. Er bekam den Preis für die „beste Atmosphäre“ im Film – es gab dieses Mal wegen der Unterschiedlichkeit der Beiträge kein Ranking.