Kandern Wie wichtig sind Markenklamotten?

Mal kleidete sich ein Schüler absichtlich ärmlich, um die Reaktionen seiner Umwelt zu testen, ein anderes Mal wurde eine neue Schülerin gemobbt, weil den Mitschülern ihr Kleidungsstil nicht passte. Doch am Ende siegte stets das Gute und die Erkenntnis, dass Kleider doch eigentlich gar nicht so wichtig sind.

Ein weiterer Kurzfilm hielt sich mit moralischen Bewertungen zurück. Gezeigt wurde eine Kleiderkammer und Frauen, die sich darin im steten Wechsel kunstvoll immer wieder neu in Szene setzten.

„Der Hammer“, fand Lehrer Andreas Wittmann im Anschluss an die Vorführung. Er freute sich insbesondere über die vielen Beiträge, die eingegangen waren. Ziel des Kinopreises sei es immer gewesen, junge Leute dazu zu bringen, filmisch zu denken, sagte er, bevor Katharina Walter, zweite Vorsitzende beim Kommunalen Kinoverein Kandern, die Preisverleihung übernahm.

Preisverleihung 2022

Aufgrund der abweichenden Altersgruppen hatte sich die Jury am Ende für zwei erste Preise entschieden.

Einer ging an Johanna Oswald (10) und Bridget Woodhouse (12), die mit ihren Legomännchen im Einheitslook Konformismus ankreideten. Hierbei überzeugte die Jury besonders die Umsetzung des Themas.

Ein weiterer erster Preis ging an die Cineasten des Meret-Oppenheim-Schulzentrums in Steinen für ihren zeichnerischen Erklärfilm zum Thema „Fast Fashion“, also die schnell wechselnde Jugendmode. Auch hier überzeugte die Umsetzung des Themas sowie der Humor der Filmemacher.

Der zweite Preis ging ebenfalls an die Cineasten des Meret-Oppenheim-Schulzentrums in Steinen für den Kurzfilm „Die Neue“. Es geht um eine neue Schülerin, die wegen ihrer Kleidung gemobbt wird. Die Jury würdigte mit diesem Preis vor allem die schauspielerische Leistung.

Und schließlich wurde noch ein Sonderpreis an den einzigen Film vergeben, der im vergangenen Jahr zum Thema „Mut“ eingegangen war. In originellen Kostümen erzählten Schüler der Karl-Rolfus-Schule in Lörrach darin Tiergeschichten.

Im Anschluss an die Preisverleihung war noch einmal die Theatergruppe von Tempus fugit mit ihrer szenischen Lesung zum Thema „Kleider machen Leute“ zu Gast.