Kandern Wieder mehr Mimik im Unterricht

Andererseits hat sie Bedenken wegen der wieder zunehmenden Fallzahlen. Zwar seien in den höheren Klassen, insbesondere in den Abschlussklassen, die meisten Schüler geimpft, weiß Simon. Auch nehme die Impfbereitschaft weiter zu. „So viele geimpfte Schüler, dass wir sorgenfrei sein können, haben wir aber nicht.“ Immerhin: Was das Kollegium der Gemeinschaftsschule betrifft, spricht Simon von einer hohen Impfquote.

Schule Vorderes Kandertal

Reiner Kaiser, Rektor der Grundschule Vorderes Kandertal, wartete gestern noch auf die entsprechende Anordnung aus dem Kultusministerium, ging aber davon aus, dass sie kommen wird.

Kaiser hätte sich wohler gefühlt, wenn diese Regelung erst im Frühjahr gekommen wäre. „Ich sehe das mit gemischten Gefühlen. Seit Beginn der Sommerferien hatten wir fünf Corona-Fälle an der Schule“, sagt er. Unter anderen befürchtet er, dass ohne die Maskenpflicht gleich ganze Klassen in Quarantäne müssen.

Andererseits sei der Unterricht mit Maske auch für die Lehrkräfte schwierig, weiß der Schulleiter. „Unterricht muss lebendig bleiben. Und dafür fehlt oft die Mimik, mal ein freundlicher Gesichtsausdruck.“

Schule Malsburg-Marzell

Sehr kritisch bewertet Schulleiterin Sabine Pernak von der Grundschule Malsburg-Marzell den geplanten Vorstoß. „Die Kinder sind alle nicht geimpft“, gibt sie zu bedenken.

Sicher sei es nicht schön, wenn man nicht das vollständige Gesicht sieht, auch gebe es manchmal Verständnisschwierigkeiten im Unterricht, gerade mit Erstklässlern, aber man könne auch lernen, in den Augen zu lesen. „Schön ist das nicht, aber der Not gehorchend kann man damit leben.“

Unter den Eltern gebe es vehemente Gegner der Maskenpflicht, bedauert Pernak. Die Kinder dagegen hätten wenig Probleme damit. „Zieh doch mal die Maske aus“, heißt es auf dem Pausenhof manchmal, wenn ein Kind den Mundschutz mal wieder total vergessen hat.

Grundschule Kandern

Erst einmal abwarten wollte am Freitag auch Oliver Simon, Rektor der Grundschule Kandern. „Die Kinder bringen ihre Masken sowieso mit. Wenn die Anordnung kommt, können wir sie kurzfristig umsetzen.“

Simon begrüßt diesen Vorstoß der Landesregierung. „Wir lernen ja Sprache. Da ist es wichtig, Gesichter und Münder zu sehen.“

Simon findet es aber auch wichtig, dass in den Fluren weiterhin Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden und die Klassenverbände getrennt bleiben.

Derzeit befindet sich an der Kanderner Grundschule eine Klasse in Quarantäne, nachdem fünf Schüler an Corona erkrankten. „In anderen Klassen sind bisher noch keine Fälle aufgetreten. Die räumliche Trennung scheint zu funktionieren“, stellt Simon fest.