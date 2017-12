Kandern Wieder neu durchstarten

Kandern-Holzen/Eimeldingen. Die „SchallWerkStadt“ (SWS), die unter ihrem ehemaligen Träger „TeachBeyond Deutschland“ ursprünglich in Holzen beheimatet war, hatte im Sommer aus finanziellen Gründen ihre Türen schließen müssen. Nun arbeitet ein Team mit Hochdruck daran, den Schulbetrieb der Musikakademie unter neuer Flagge vorzubereiten, um im September neu durchstarten zu können.

So konnte eine Gruppe von Ehrenamtlichen und Sponsoren mithelfen, die erste CD mit 14 Songs von jungen Songwritern, die alle in Holzen studiert haben, zu finanzieren und zu veröffentlichen. Der Verkaufserlös soll komplett dem Neustart zugutekommen. „Die Begeisterung der ehemaligen SWS- Studenten bestätigt uns, dass sich die ganzheitliche Förderung junger Künstler über die letzten sechs Jahre gelohnt hat,“ sagt Marc Eglès, Leiter der SWS.

Die „SchallWerkStadt“ verbindet als Ausbildungsstätte musikalische, spirituelle und persönlichkeitsfördernde Inhalte. „Innerhalb der letzten Zeit ist die SWS zu einer spannenden Künstlergemeinschaft geworden, die Teil einer musikalischen Szene in Deutschland werden kann, die sich mit ihr gemeinsam stetig und innovativ weiterentwickeln möchte,“ erklärt Silvia Eglès, Vorsitzende SchallWerkStadt.

Auf der CD „Tonwerke“ sind Eigenkompositionen junger Künstler, die in den letzten Jahren Studenten an der SchallWerkStadt waren. Darüber hinaus schafft der Name eine Verbindung zur Töpferstadt Kandern, in der die SchallWerkStadt beheimatet ist. Ihr Verkauf ist eingebettet in ein Weihnachtskonzert der beiden Gründer.

Konzerttermine

Neben Konzertterminen in ganz Deutschland sind Marc und Silvia Eglès, die für ein halbes Jahr zu einer Fortbildung in Memphis weilten, auch im Südwesten Deutschlands zu erleben. Konzerte finden am Dienstag, 12. Dezember, 19.30 Uhr, Café „Tagtraum“ in Eimeldingen und am Samstag, 23. Dezember, von 14 bis 18.30 Uhr im Hieber Markt Lörrach statt.

Die Tonwerke-CD ist online über Schallwerkstadt.de/tonwerke erhältlich sowie in der Alpha Buchhandlung Lörrach. In Kandern ist sie bei Haushaltswaren Schneider sowie im Hofladen Scheurer in Holzen zu beziehen.