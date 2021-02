Kandern Wiedereröffnung der modernisierten Metzgerei Dosenbach-Filiale in Kandern

Der Familienbetrieb Dosenbach stellt seit 1884 Fleisch- und Wurstwaren her und bestückt über 95 Prozent seines Angebots aus eigener Herstellung, betonen Christoph und Patric Dosenbach. Sie führen die Metzgerei gemeinsam mit ihren Eltern Manfred und Ursel Dosenbach in der fünften Generation.

Viele nationale und internationale Prämierungen verschiedener Qualitätsprüfungen belegen die hohe Produktqualität der Metzgerei Dosenbach. Besondere Angebotsschwerpunkte liegen auf Markgräfler und Schwarzwälder Spezialitäten, etwa Markgräfler Schäufele, Bauernwürste und der Schwarzwälder Schinken, der nach altem Familienrezept hergestellt und über Tannenrauch geräuchert wird. Alle Produkte aus der Metzgerei Dosenbach unterliegen laufend strengen Qualitätskontrollen. Wichtig anzumerken ist auch, dass der größte Teil der Dosenbach-Produkte weder Gluten noch Laktose enthält und einige frei von Geschmacksverstärkern sind.

Der Stammsitz des Unternehmens befindet sich in Rheinweiler, dort erfolgt auch die Produktion. Neben Kandern gibt es weitere Filialen in Schliengen und in Weil am Rhein. Des Weiteren ist das Dosenbach-Team als Beschicker der Wochenmärkte in Lörrach und Stetten, in Efringen-Kirchen, Eichsel und Weil am Rhein für die Kunden da. Die Dosenbach-Produkte finden sich dazu in diversen Hof- und Bauernläden in der Region sowie im Lebensmitteleinzelhandel. Die Fleischspezialitäten sind auch durch eine telefonische Vorbestellung und anschließende Abholung sowie – sofern möglich – auch via Postversand erhältlich.

Adresse: Bahnhofstraße 4, 79400 Kandern Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag ist nun Einkauf und Imbiss durchgehend von 7 bis 18 Uhr bei der Metzgerei Dosenbach in Kandern möglich. Mittwochs und samstags hat die Filiale von 7 bis 12.30 Uhr geöffnet. Kontakt: Tel. 07626/8445, Internet www.metzgerei-dosenbach.de und www.schinkenwelt.de