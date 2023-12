Kandern: „Wir wollen etwas Gutes erreichen“

Pädagogisch formulierte Hinweise an die Gemeinde

Die Briefe des Paulus an die Gemeinden enthalten oft pädagogisch formulierte Hinweise des Apostels, die den oft kleinen überschaubaren Gemeinden bei der Interpretation der Glaubensbotschaften helfen sollten – eine so durchdeklinierte Theologie wie heute war damals unbekannt. Im konkreten Fall wird den wohl ziemlich temperamentvollen Korinthern Mäßigung und Zurückhaltung ans Herz gelegt, vielleicht auch um bestehenden Konflikte etwas die Schärfe zu nehmen. Das lässt sich für Christian Mack eins zu eins in den Alltag übertragen: „Die Tonalität war nach der Corona-Pandemie schon eine andere. Viele Leute hatten eine gefühlt kurze Zündschur“, sagt er und spricht die Themen Impfung, Flüchtlinge oder auch die Frage Krieg oder Frieden in der Ukraine an.