Kandern Wohnraum für Familien

Im September 2018 einigte man sich deshalb mit dem Unternehmen Kammerer Projektbau aus Efringen-Kirchen auf einen Kompromiss. Vier der zwölf geplanten Wohnungen im Bereich des Bolzplatzes an der Waldeckstraße – zwei größere und zwei kleinere – sollen einer Mietpreisbindung unterliegen. Den Mietern wird für einen Zeitraum von zehn Jahren ein Quadratmeterpreis von neun Euro zuzüglich Betriebskosten garantiert. Für weitere fünf Jahre soll eine Mieterhöhung nur im vorgeschriebenen Rahmen des Wohnungsbindungsgesetzes möglich sein.

Im Gegenzug will das Bauunternehmen an der Wald-eckstraße unter anderem sechs Fünfeinhalb-Zimmer-Wohnungen mit 110 Quadratmetern für größere Familien schaffen. Wohnungen also, die auch zu ortsüblichen Mietpreisen selten sind. Die kleineren Wohnungen sollen dreieinhalb Zimmer auf 86 Quadratmetern haben.

Es war nicht das Wunschprojekt vieler Gemeinderäte, die eine dauerhafte Sozialkomponente wollten. Und so fiel die Zustimmung zu dem Bauprojekt mit neun Ja- und sieben Nein-Stimmen seinerzeit knapp aus. Befürworter führten an, dass es wichtig sei, überhaupt Wohnraum zu schaffen.

Vergabekriterien stehen

Am Montag ging es nun um die Festlegung der Vergabekriterien, nach denen die Stadt die vier Wohnungen belegen will. Bevorzugt werden demnach Familien mit mindestens zwei Kindern, Pflegepersonal der Pflegeeinrichtungen in Kandern sowie der Sozialstation, aber auch Erzieherinnen und Erzieher, die in Kanderner Kindertageseinrichtungen arbeiten.

Mietinteressenten, die diese Vorgaben erfüllen, können sich bei der Stadtverwaltung melden. Die Auswahl trifft später der Gemeinderat.