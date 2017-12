Kandern Wohnsitzloser hält Polizei auf Trab

Kandern. Weiterhin auf Trab gehalten wird die Polizei von einem wohnsitzlosen Rumänen. Der 29-jährige Mann trat in den vergangenen Wochen in Kandern immer wieder durch die Begehung von Straftaten und Ordnungsstörungen in Erscheinung. In der Nacht zum Mittwoch beschäftigte er die Polizei gleich zwei Mal. Trotz bestehenden Hausverbots ging der Mann abends in den Vorraum einer Bank und richtete sich dort ein Nachtlager ein. Ein Bürger informierte die Polizei, die dem 29-Jährigen einen Platzverweis erteilte. Im Lauf der Nacht schlich sich der Mann wieder in den Vorraum und quartierte sich erneut ein.

Wieder wurde die Polizei gerufen, mit der gleichen Konsequenz wie beim ersten Mal: Zuerst gab es eine Anzeige, danach einen Platzverweis.