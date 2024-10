Münzgeld im Wert von 50 Euro haben Einbrecher in einem Autohaus in der Basler Straße im Kanderner Ortsteil Wollbach erbeutet. Wie die Polizei berichtet, waren die unbekannten Täter am Mittwoch, 23. Oktober, vermutlich zwischen 20 und 22.30 Uhr in das Gebäude eingedrungen. Sie schlugen die Scheiben ein und gelangten wahrscheinlich über die Eingangstüre in das Innere. Das Münzgeld wurde aus einem Büro entwendet. Der Polizeiposten Kandern ermittelt und bittet um Hinweise unter Tel. 07626/97 78 00 zu den üblichen Öffnungszeiten tagsüber. Rund um die Uhr nimmt das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621/9 79 70 Hinweise entgegen.