Kandern-Wollbach: Bewährte Abteilungsspitze erhält erneut Vertrauen

Auch der Abteilungsausschuss sei neu zu wählen gewesen, hieß es. Die Versammlung stand im Zeichen einer im Juli geplanten Feier zum 100-jährigen Bestehen der Wollbacher Wehr. Zur Einstimmung auf dieses Fest am 18. bis 20. Juli seien zu der Versammlung in diesem Jahr neben allen Aktiven, der Altersmannschaft und der Jugendfeuerwehr auch deren Partner eingeladen worden, heißt es.

Der Wollbacher Abteilungskommandant Thomas Sütterlin berichtete der Versammlung von den geleisteten zehn Einsätzen, den Veranstaltungen sowie den 18 Übungen aus dem vergangenen Jahr. Bei seinem Ausblick ging er auf das Jubiläum ein, das mit einer Open-Air-Veranstaltung mit Fidelius Waldvogel seinen Auftakt finden wird. Am Samstag, 19. Juli, findet der offizielle Festakt, für geladene Gäste in Form eines Festbanketts statt. Der Sonntag wird mit einem Festgottesdienst eröffnet und anschließend mit vielfältigen Festbetrieb fortgeführt. Der Protokollbericht mit allen Terminen der Wehr wurde von Schriftführer Dirk Wilhelm vorgetragen. Jugendgruppenleiterin Miriam Scherer berichtete aus dem terminreichen Jahr der Jugendfeuerwehr. So wurden über die vorgeplanten 41 Termine im Dienstplan hinaus noch zusätzliche Termine abgehalten. Neben dem Besuch des Kreiszeltlagers in Schönau wurden Wettkämpfe und Spielläufe besucht. Die traditionelle Reblandeckübung wurde vom Betreuerteam in Wollbach organisiert und durchgeführt. Rechner Rainer Krey führte die Ein- und Ausgaben der Abteilung inklusive Jugendfeuerwehr auf und konnte ein positives Kassenergebnis verbuchen.