Kandern-Wollbach: Bewohner entdecken Dorf ganz neu

Zu viele Angebote erhalten

Bei den Wollbachern und auch Ex-Wollbachern sprach sich das Anliegen blitzschnell herum und traf auf offene Ohren. „Wir bekamen selbst am Tag des Empfangs noch Bilder angeboten. Es tat mir in der Seele weh, diese ablehnen zu müssen, aber wir hatten keine Stellwände mehr, um sie aufzuhängen“, teilte Werner Brugger, der ursprünglich mit 30 Gemälden gerechnet hatte, den Gästen in der Kandertalhalle mit.

Kontakt zum Professor

Kontakt zum Ortsvorsteher hatte Professor Eugen Wendler aus Reutlingen aufgenommen. In dessen Besitz befanden sich zehn Gemälde mit Wollbacher Landschaftsmotiven, die zwischen 1912 und 1927 von Karl Rupp gemalt wurden. Rupp war in dieser Zeit Hauptlehrer in Wollbach und auch Chorleiter unter anderem des Männerchors gewesen.