Kandern-Wollbach: Bruckmühle hat einen neuen Pächter

Der gebürtige Hamburger ist ein bekanntes Gesicht in der Lörracher Gastro-Szene und hatte zuletzt die „Rauchküche“ betrieben. „Die habe ich an einen Partner abgegeben, weil ich mich ganz auf die ,Bruckmühle’ konzentrieren will“, sagt Lorenz. Er kommt aus einer Gastronomenfamilie, hat das Garnihotel „Burghotel“ in Lörrach betrieben und war an der Diskothek „Fun“ in Steinen beteiligt.

Bodenständige deutsche Küche badischer Art

„Ich finde es schade, dass die klassische deutsche Küche ausstirbt und möchte meinen Teil dazu beitragen, sie zu erhalten“, erläutert er. „Die Gäste schätzen das persönliche Ambiente und die familiäre Atmosphäre bei uns“, erläutert Daniel Enderlin, der froh ist, dass es nach drei Monaten mit einem neuen Pächter weitergeht. Das Haus genießt einen guten Ruf bei Gästen, wie Beurteilungen auf einschlägigen Portalen wie „Trip Advisor“ belegen. Die Öffnungszeiten werden mittwochs bis freitags am Abend sein sowie am Wochenende mittags und abends mit einer kleinen Pause zwischen 14.30 und 17 Uhr.