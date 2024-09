Kandern-Wollbach: Bürger sollen bei der Ortsaktion helfen

Ortsvorsteher Werner Brugger und die Ratsmitglieder einigten sich auf verschiedene Arbeiten, wie Brugger unserer Zeitung mitteilte. Die Termine für diese Arbeiten müssen aber noch festgelegt werden. In der Kandertalhalle etwa gibt es „in hintersten Ecke eine nicht mehr benutzte fest eingebaute Bar“, sagte Brugger. In dem Bereich werden nur noch Stühle, Tische oder Putzmaterialien gelagert. „Wir werden diesen Bereich sozusagen entkernen, altes Mobiliar entfernen und dazu brauchen wir auch die Mithilfe von Bürgern“, kündigte Brugger an. Der Platz, der dann entsteht, werde als größere Abstellfläche gebraucht.

Entrümpelt werden soll zusätzlich der Dachboden des Rathauses – das ist nötig, um Brandschutzvorgaben einzuhalten. Weiter stehen noch Arbeiten am „Rebhüsle“ an, für die man allerdings gutes Wetter brauche, erklärt er. Dort sollen Bänke erneuert werden.