Bereits vor Konzertbeginn wurden die Besuch ganz nach dem Motto “Kunterbunt und Kurios” von vielen verschiedenen, lustigen Dekorationen in allen Farben und Formen in Empfang genommen worden. “Diese waren von den Kindern alles selbst gebastelt”, wie Jugendleiterin Maria Gut berichtet. Doch allein bei der optischen Gestaltung blieb es nicht.

So war der gesamte Konzertabend für alle Sinne ein farbenfroher und liebevoll gestalteter Genuss, heißt es. So saß das Publikum in einem Halbkreis um die Orchester herum, und auch die Reihenfolge der Stücke wurden zufällig von den Zuhörern aus einem Haufen bunter Zettel gezogen.