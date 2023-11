Kandern-Wollbach: Erinnerungen an die Jugend

Greßlin hatte gemeinsam mit Brigitte und Andreas Kaschorek sowie Zita Scholz das Treffen organisiert. Nach einem Apéro ging es gemeinsam auf „Klassenfahrt“ zum Vitra Campus in Weil am Rhein, heißt es in dem Bericht weiter.

Exklusive Führung

Dort gab es bei einer exklusiven Führung durch Roland Briegel nicht nur Bauwerke weltweit renommierter Architekten wie Frank Gehry oder Zaha Hadid zu sehen, sondern auch einen Einblick in die Produktionsstätten von Designklassikern wie dem Lounge Chair von Charles & Ray Eames, heißt es in der Mitteilung weiter.