Kandern-Wollbach: Es bleibt nach erneuter Diskussion beim verkleinerten Gebiet „Tieracker“

Diesen Vortrag von etwa 45 Minuten wiederholten die beiden Planerinnen am Donnerstag im Technischen Ausschuss: Ihre weitere Abwägung ergab, im „Tieracker“ auf eine 0,3 Hektar große Fläche im Osten des Gebiets zu verzichten, da diese wegen möglicher Starkregenprobleme und aus artenschutzrechtlichen Gründen nachteilig gewesen wäre. So ist die Fläche mit einer Größe von nun 1,8 um 1,1 Hektar im Vergleich zu 2022 geschrumpft. In der Summe gab es bei der „Hinteren Hofrütte“ und „Bühl“ vor allem im Bereich der angrenzenden Bebauung hohe Hürden durch geschützte Streuobstbestände, weswegen die Planerinnen in der Abwägung beim „Tieracker“ bleiben wollten.