Kandern-Wollbach: Gemeinsam mit Schweizer Chor aufs Frühjahr eingestimmt

Der Gesangverein Wollbach ist froh, dass die Kontaktbeschränkungen der Corona-Zeit vorbei sind und Konzertauftritte möglich sind. Gemeinsam mit dem Chor Diegten aus dem Kanton Basel-Land traten die 20 Sänger am Wochenende unter der Leitung von Matthias Krüger einmal in Wollbach und einmal in der Schweiz auf.