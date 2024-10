Kandern-Wollbach: Jugendwehren zeigen bei Aufgaben eindrucksvolles Können

Kurz nach offiziellem Übungsbeginn, am vergangenen Donnerstag, um 10.30 Uhr rückten die Nachwuchseinsatzkräfte am „Brandobjekt“, einem alten Ökonomiegebäude in Hammerstein an. Es galt, neben der Brandbekämpfung h vermisste Personen im Gebäude zu finden, zu versorgen und ebenfalls technische Hilfe zu leisten. Auch für die eigene Wasserversorgung musste gesorgt werden. So wurde zusätzlich zum Hydrantennetz aus der Kander Wasser gefördert. Das Übungsszenario deckte so verschiedene Aufgabenbereiche der Feuerwehr ab, heißt es weiter.

Dabei zeigten die Nachwuchs-Floriansjünger ihren zahlreichen Zuschauern der Schauübung, dass die in den vielen Übungsstunden unter dem Jahr vermittelten Kenntnisse problemfrei angewandt werden können und sie zurecht als Nachwuchsretter bezeichnet werden.