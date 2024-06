Kandern-Wollbach: Kandertalhalle erstrahlt in neuem Glanz

Vereine sind begeistert

Die Leiterin des Planungsbüros, Maike Brackmann, bestätigte: „Bei großem Andrang in der Halle muss darauf geachtet werden, dass bei Bedarf alle Besucher schnellstens aus der Halle herauskommen.“ Auch in der Hallenmitte wurden zwei barrierefreie breite Fluchttüren eingesetzt. „Die beiden Fluchttüren wurden bewusst für eine gute Erreichbarkeit in der Hallenmitte platziert“, erklärte Judita Kovac vom Hochbauamt.

Behindertenfreundlich wurde eine Rampe angebaut, um keine Stolperfalle zu schaffen. Penner erinnerte sich an die Renovierung der Hallendecke im Jahr 2016, als Schienen zur Befestigung von Dekomaterial oder Sportgeräten installiert wurden. „In unseren Umbaumaßnahmen haben wir – damals wie heute – immer die Bedürfnisse unserer Vereine berücksichtigt. Wir haben immer wieder Lösungen in der Halle gefunden, damit die Nutzung optimiert wird.“

Der zweite Bauabschnitt, der im November 2023 startete, kostete rund 200 000 Euro. Knapp die Hälfte wurde durch die Förderung finanziert. Insgesamt sei man noch unter dem angesetzten Budget geblieben. Planerin Brackmann freute sich, dass die Sanierung trotz des laufenden Betriebs der Halle funktionierte.