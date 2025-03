Kandern-Wollbach: Konzert ist in kaum zwei Stunden ausverkauft

Rückblick: Protokollführerin Beate Mayer berichtete von zahlreichen Aktivitäten seit der letzten Hauptversammlung. Unter anderem gab es den Sauserexpress und den Marschmusiktag im Oktober, einen Adventszauber sowie mehrere Hochzeiten und Musikernachwuchs. Events wie das „Open-Air“-Konzert und die schnell ausverkauften Konzerte im Januar (in nicht einmal zwei Stunden) sprächen für sich, hieß es.

Die beiden Jugendleiter Maria Gut und Moritz Merkert berichteten von den verschiedenen Aktivitäten der Jugendlichen. Höhepunkt waren allerdings die „Young Musician Days“ im März. Hier arbeiteten die Musikvereine Binzen, Egringen, Efringen-Kirchen, Märkt, Tannenkirch, Wollbach und der Stadtmusik Weil am Rhein im Nachwuchsbereich zusammen. Rund 100 Nachwuchsmusiker nahmen an dem Projekt teil. Die Jugendleiter übernahmen außerdem die Theorie zu den Leistungsabzeichen in Silber. Janus Friedel am Saxophon und Johanna Maier an der Posaune legten diese mit Bravour ab.