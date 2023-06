Kandern-Wollbach Lieder von Löwen, Piraten und der Eiskönigin

Die Bühne war bunt gefüllt: In ihren Kostümen verkörperten die jungen Musiker Mickey Maus, die Schöne und das Biest, Elsa und Anna, aber auch Schneewittchen mit den Zwergen, Tinkerbell und viele weitere Disneyfiguren.

Im Anschluss gestaltete das Jugendorchester den zweiten Teil des Konzertabends. Zu diesem Orchester unter der Leitung von Maria Gut gehören Jungmusiker, die bereits das Jugendleistungsabzeichen in Bronze absolviert haben.

Zuerst spielten sie das Gute-Laune-Lied „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“. Weiter ging es mit einem Stück aus „König der Löwen“. Mit dem dritten und anspruchsvollsten Stück „Highlights from Frozen“ und Klängen aus „Willst du einen Schneemann bauen?“, „For the first time in forever“ und „Let it go“ tauchten die Zuschauer ein, in die zauberhafte Welt der Eiskönigin.

Großes Finale

Nach dem Stück „Selections from Tarzan“ kam das große Finale mit „Pirates of the Caribbean“. Dabei rissen die jungen Musiker die Zuhörer in den Bann der Piraten. Mit diesem dramatischen und wuchtigen Klassiker endete der musikalische Teil des Abends und die Jungmusiker wurden mit stürmischem Applaus belohnt.

Im Anschluss wurde bei Cocktails, Kuchen und weiteren Angeboten noch zum Verweilen eingeladen.