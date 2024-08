Kandern-Wollbach: Mehr Photovoltaik statt Windkraft

Die Vorrangflächen auf Gemarkung Wollbach liegen in den Gewannen „Im Bettern“, „Lindacker“, „Schwarzenbach“ und „An der Brandstatt“ bei Egerten. Bei den Ortschaftsräten stieß die Auswahl der Vorranggebiete auf deutliche Kritik, da es sich gerade im Bereich „An der Brandstatt“ um wertvolle Ackerfläche zur Lebensmittelerzeugung sowie um ein Naherholungsgebiet mit dem Planetenwanderweg und dem „Fledermausweg“ handelt. Offensichtlich sei bei den Regionalplanern nicht bekannt, dass hier ein Naherholungsgebiet existieren würde. Ein Ortschaftsrat stellte fest, dass das Vorranggebiet passgenau bestimmt wurde, das nicht im FFH-Naturschutzgebiet „Natura 2000“ erfasst ist. Ein anderer Ortschaftsrat kritisierte, dass bei öffentlichen Gebäuden mit großer Dachfläche noch viel Nachholbedarf an PV-Erzeugung vorliegen würde, auch beispielsweise beim Bauhof in Wollbach. Ortsvorsteher Brugger warf ein, dass noch lange kein Investor für derartige Anlagen gefunden sei. Eine Abstimmung der Räte in Wollbach bezüglich des Naherholungsgebiets „An der Brandstatt“ bei Egerten , wie auch zu den anderen drei bestimmten Vorranggebieten, verlief mehrheitlich mit Ablehnung. Die Entscheidung obliegt dem Kanderner Gemeinderat.