Kandern-Wollbach: Nach 20 Jahren beenden die Vogts die Ära Blume in Wollbach

Den Schritt, im Wollbachtal die Blume zu übernehmen, haben sie nie bereut. „Wir haben eine tolle Dorfgemeinschaft erlebt, waren trotz unserer eigenen Wege immer akzeptiert“, erzählen beide. Neben der Küche gab es in der Blume oft Musik, Theater und Feste zu feiern, sogar eine vegane Messe stellten sie in der Bioland Gärtnerei Hoch in Fischingen mit großem Erfolg auf die Beine. Gemeinsam überstanden die Vogts mit ihrer veganen Blume die Corona-Zeit. Sie boten Dorfessen zum Mitnehmen an. Wo andere Betriebe vergrößerten, verkleinerten sie. Zunächst die Sitzplätze, dann die Speisekarte. Viele bedauerten die Umstellung, waren doch die veganen Burger mit Pommes eine der beliebtesten Speisen. Zuletzt wurde sogar auf eine Menükarte verzichtet. Stattdessen kochte Susanne Vogt ein stetig wechselndes veganes Büfett.

Warum jetzt aber das Aus für „Vegan zur Blume“? „Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir das 20 Jahre machen möchten, und wenn wir das schaffen, und noch immer eine gute Ehe führen, dann haben wir unser Ziel erreicht“, sagt Susanne Vogt.