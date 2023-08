Kandern-Wollbach Neuer Anstrich innen

Außerdem beantragt der Ortschaftsrat die 15 000 Euro für die Matschanlage („Mit oder ohne Wasser“, so Sütterlin) am Spielplatz an der Kandertalhalle, die im aktuellen Jahr im Spielplatzbudget nicht mehr vorhanden waren, „weil sie durch überplanmäßige Ausgaben an anderer Stelle verausgabt wurden“, wie es Sütterlin bereits im Gemeinderat kritisch angemerkt hatte. Auch im Wollbacher Rathaus ist noch etwas zu tun, denn zum Beispiel hat der Sitzungssaal noch einen neuen Anstrich vonnöten. Einen Teil der Arbeiten werden in einer „Wollbacher Lösung“ selbst übernommen, bei anderen kritischeren Teilen werden die Arbeiten vergeben, damit es von der Optik besser aussieht.

„Ziel ist es, dass unser Rathaus innen ein einheitliches Bild bietet – zum Beispiel im Trauzimmer, denn immerhin sieben bis acht Trauungen im Jahr finden ja hier statt“, sagte Ortsvorsteher Sütterlin.

Der Einbau eines neuen zusätzlichen WC an die Kandertalhalle wird geprüft, aber nur „soweit dies keinen zusätzlichen Aufwand für den Bauhof bedeutet“, betonte Sütterlin. Diskutiert hatte die Ortsverwaltung einen eigenen Kaffeeautomaten für die Kandertalhalle, aber die Vereine hätten ihre Geräte selbst mitgebracht, sagte der Ortsvorsteher.