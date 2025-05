Kandern-Wollbach: Pop, Power und Percussion in der Kandertalhalle

Anschließend übernahm das Jugendorchester unter der Leitung von Maria Gut die Bühne und präsentierte den zweiten Konzertteil. „Let Me Entertain You“ von Robbie Williams machte seinem Namen alle Ehre – mit markanten Einsätzen, kraftvollen Klangblöcken und einer Prise Glam-Rock-Attitüde. Danach wurde es gefühlvoll: „Adele in Concert“ verzauberte mit ausdrucksstarken Melodien und dichten Klangfarben – von leiser Melancholie bis hin zu dramatischen Höhepunkten.

Mit „Coldplay on Stage“ folgte ein abwechslungsreiches Medley, das von verträumten Klängen bis zu hymnischen Refrains reichte – ein echtes Highlight in Sachen Dynamik und Soundvielfalt. Auch „Take on Me“ von A-ha überzeugte – der ikonische 80er-Hit mit seinem legendären Falsett-Ton wurde musikalisch charmant umgesetzt. Den rockigen Schlusspunkt setzte das Orchester mit dem „Bon Jovi Rock Mix“ – inklusive der Kultsongs „It’s My Life“ und „Livin’ on a Prayer“. Mit vollem Einsatz, rhythmischer Präzision und sichtbarem Spaß wurde hier gerockt, was das Zeug hält.

Für die Zugabe kehrten beide Orchester gemeinsam zurück auf die Bühne. Mit insgesamt 35 Musikern brachten sie „Live is Life“ kraftvoll zum Erklingen – ein gemeinsames musikalisches Statement. Doch das Finale stand noch bevor: Mit einem Augenzwinkern forderten die Moderatorinnen das Publikum auf, aufzustehen – und gemeinsam eine Runde Bodypercussion mitzumachen. Klatschen, stampfen, schnipsen – ein rhythmischer Abschied, bei dem sich Musik und Gemeinschaft noch einmal perfekt verbanden. Die Kandertalhalle präsentierte sich an diesem Abend nicht nur klanglich, sondern auch visuell in Höchstform: Fantasievoll dekoriert mit liebevoll gestalteten Musikplakaten, auf denen sich die jungen Musiker als Bands inszenierten – ein kreatives Ergebnis des vorangegangenen Probenwochenendes, das dem Abend zusätzlichen Charme verlieh. Mit tosendem Applaus und vielen lachenden Gesichtern verabschiedete sich das Publikum – und darf sich auf das nächste Konzert freuen.