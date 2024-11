Kandern-Wollbach: Rebhüsli erstrahlt wieder neu

Das Rebhüsli dient auch als Schutzhütte, das Außengelände wurde ertüchtigt und „auf Vordermann gebracht“. Das Rebhüsli war nach Graffiti-Schmierereien unansehnlich geworden, sagte Brugger zur Begründung, warum die Wahl darauf gefallen war.

Fenster und Wände erhielten einen neuen Anstrich, dieRahmen sind wieder freundlich grün. Das Hüsli befindet sich am Schwarzwald-Westweg und ist mehr als 70 Jahre alt. Teil zwei der Ortsaktion: Im Teamwork wurde in der Kandertalhalle eine nicht mehr benutzte und fest installierte Bar ausgebaut und in einen Container verfrachtet. Zudem wurde ein altes Stuhllager entfernt, um damit eine Abstellfläche für die Kehrmaschine zu schaffen.