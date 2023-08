Die Polizei sucht die Täter eines Einbruchs in Kandern-Wollbach „am Forsthausgarten“, die sich über ein Fenster Zugang verschafften. Nach den Ermittlungen der Ordnungskräfte lag der Tatzeitraum zwischen Samstag, 20 Uhr, und am Sonntag, 11 Uhr. Das Haus wurde von den Unbekannten durchsucht. Über das Diebesgut ist der Polizei noch nichts bekannt, heißt es in der Meldung des Polizeipräsidiums Freiburg. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Bemerkungen. Hinweise sind unter Tel. 07621/17 60 möglich.