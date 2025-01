Kandern: Wollbach zählt mehr als 1400 Einwohner

Das Ortsbudget investierte der Rat in eine neue Mikrofonanlage mit Akkulautsprechern – dazu beriet fachlich Johannes Krey. Für das „Stüble“ wurden neue Stühle angeschafft, und das Rathaus bekam eine neue Telefonanlage.

Hoffnung auf Finanzmittel

„Wir blicken erwartungsvoll darauf, ob die im Haushalt eingestellten Finanzmittel für Wollbach fließen“, wandte sich Brugger insbesondere an Bürgermeisterin Simone Penner. So soll damit für die Erweiterung des Gehwegs an der Nebenauer Straße ein Streifen Land erworben werden. Zudem wünscht man sich die Sanierung eines weiteren Abschnitts der Egisholzer Straße , die des Spielplatzes an der Halle und die Erneuerung der Heizungsanlage im Kindergarten und Rathaus. Zur Bundestagswahl am 23. Februar konnten bereits alle nötigen Wahlhelfer gefunden werden. Das „Open-Air Wollbach“ ist für den 6. und 7. Juli geplant. Zusätzlich findet im August das St.-Pauli-Camp des SV Wollbach statt, ergänzte er und schloss mit dem neuen Wollbacher Motto: „Wollbach kann alles“.

Spenden werden verteilt

Beim Neujahrsempfang wurden 400 Euro aus dem Ertrag der Flohmärkte von der Dorfgemeinschaft Wollbach an den Kindergarten „Schatzchischte“ übergeben (wir haben bereits berichtet). „Und dann klingelten zwei Wollbacherinnen im Herbst mit der Bitte um Unterstützung bei mir – sie kamen mit der fantastischen Idee für eine abwechslungsreiche Adventszeit zu schön gestalteten Adventsfenstern – Wollbach kann einfach alles“, bedankte sich der Ortsvorsteher bei den insgesamt vier Initiatorinnen Franziska Serrazio, Sabine Strohmeier, Bea Schreiber und Sabine Schultheiß. Aus dieser Aktionen wurden 3200 Euro an Spenden an den Kinder- und Jugendhospizdienst übergeben.