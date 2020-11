Kandern Zu viel Zurückhaltung geübt

Haushaltsplan 2021

Nicht zufrieden zeigte sich der Ortschaftsrat mit dem Haushaltsplan 2021. Wollbacher Belange haben hier offenbar nur wenig Eingang gefunden. Es wurde darüber nachgedacht, ob der Ortschaftsrat aus Solidarität wegen der Corona-Lage zu zurückhaltend in seinen Forderungen war. Andererseits kam Wollbach in den vergangenen Jahren nicht schlecht weg: Der flächendeckende Breitband-Ausbau sowie eine Straßen- und eine Brückensanierung wurden genannt. Es sei deshalb hinzunehmen, dass die Schwerpunkte diesmal anders gesetzt werden, fand das Gremium. Positiv sieht man auch die Investitionen in die August-Macke-Schule.

Für Wollbach vorgesehen ist immerhin eine Planungsrate für die Halle, für deren Sanierung ELR-Mittel beantragt werden sollen. Für das Schulgebäude sind eine Taubenabwehr-Maßnahme sowie Malerarbeiten geplant.

Durch jüngste Gemeinderatsbeschlüsse wurde im Haushalt „Manövrier-Masse“ frei. Der Ortschaftsrat will deshalb noch einen Fußweg an der Nebenauer Straße beantragen.

Stadtwald Kandern

Der Jahresabschluss 2019 sowie die Betriebsplanung 2021 für den Stadtwald waren weitere Themen, über die der Ortschaftsrat zu beraten hatte. Wollbach verfügt lediglich über 25 Hektar Gemeindewald.

„Wir versuchen noch, uns an negative Jahresergebnisse zu gewöhnen“, sagte Sütterlin. Der Rückgang bei den Holzerlösen sei gravierend. Trockenheit, Borkenkäferbefall, aber auch interne Verrechnungen spielen beim negativen Ergebnis eine Rolle.

Gelobt wurde die vergleichsweise gute Mischung im Kanderner Stadtwald, der mit seinen Eichen und Douglasien auch widerstandsfähige Hölzer aufweist.

Unter anderem sprach sich Alexander van Linn wegen der niedrigen Verkaufserlöse für eine Reduktion des Hiebsatzes aus, andere wollten lieber „dran bleiben“.

Breitbandausbau Wollbach

Das Breitbandnetz in Wollbach, Nebenau und Egerten wurde am 4. November vom Zweckverband an den Betreiber PYUR übergeben. In Hammerstein und Egisholz werden die Glasfaser-Einblasarbeiten noch abgeschlossen.

Die Tiefbau-Arbeiten des Anschlussauftrags in Hammerstein-Egisholz wurden am 9. November mit den letzten Metern auf Wollbacher Gemarkung in Hammerstein zur Gemeindegrenze Holzen hin faktisch abgeschlossen.

Bekanntgaben

Die Brücke beim Zielrebenweg steht kurz vor der Freigabe für den Verkehr.

Durch den Arbeitseinsatz von Ortschaftsräten wurden bei den Bus-Wartehäuschen zwei Fundamente hergestellt, um noch dieses Jahr die Verbindung zwischen den Info-Tafeln und Wartehäuschen abzuschließen und somit die lang erkämpfte Erhaltung dieser Einrichtung aus dem Jubiläumsjahr zu gewährleisten, wie es hieß.

Der Volkstrauertag im Stillen mit einer Kurzansprache von Sütterlin in der Kirche fand gute Resonanz.

Auf dem Friedhof soll auf Wunsch einer Bürgerin eine weitere Bank aufgestellt werden. Der Standort soll nun mit dem Bauhofleiter nochmals konkretisiert werden. Ein weiteres Thema war die unbefriedigende Parkplatzsituation beim Friedhof.