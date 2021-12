Kandern Zu Weihnachten ein neues Programm

Ein Workshop will vermitteln, wie man gesunde Beziehungen gestalten kann.

Bereich Kultur und Gestalten: Die coronabedingt verschobene Vortragsreihe zu bekannten Komponisten mit anschließenden Klavierkonzerten soll ebenso nachgeholt werden wie die coronabedingt verschobene Buchvorstellung zu Elisabeth Erdmann-Mackes Tagebüchern.

Angeboten werden zudem ein Kreativkurs zum Gestalten von Lampen sowie ein mehrtägiger Künstlerworkshop.

Bereich Gesundheit und Fitness: Die coronabedingt verschobenen Kochkurse: „Zuckerfrei kochen und backen“, „Kochschule für Anfänger“ (drei Abende), Kochnachmittage für Väter mit Kindern, Kochkurse für Jugendliche, eine digitale Teeverkostung und weitere der Whisky-Seminare sind erneut geplant.

Darüber hinaus werden Vorträge und Workshops – online und vor Ort – zu Gesundheitsthemen wie Fasten, Gelenkschmerzen, Meditation, Stressmanagement, Zielerreichung, Beziehungsgestaltung und erfülltes Leben angeboten.

In einem Vormittagskurs wird sanftes Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene gelehrt.

Bereich Sprachen: Neue Kursformate gibt es für Französisch: etwa der „vhespresso“-Intensivkurs mit maximal vier Teilnehmern, Themenabende zum Anwenden der Sprache sowie das Training von Konversationsfertigkeiten in entspannter Atmosphäre. Neu ist auch ein Ukrainisch-Kurs.

Für die Jugend: Vorschul- und Grundschulkinder können jetzt spielerisch Französisch lernen. Französisch-Nachhilfe wird neu für Realschüler und Gymnasiasten angeboten. Auch gibt es einen Kurs zum Einstieg in die Bienenhaltung für Jugendliche.

Das Programm liegt demnächst an folgenden Stellen aus: in Kandern bei der Tourist-Info, im Rathaus, beim Hieber-Markt, der Sparkasse, dem Geschäft „Tracht & Trend“, der Apotheke am Blumenplatz sowie bei Haushaltswaren Schneider; in Bad Bellingen bei der Tourist-Info und im Rathaus; in Schliengen im Rathaus; in Efringen-Kirchen im Rathaus und der Mediathek; in Lörrach bei der Tourist-Info und im Rathaus; in Binzen beim Hieber-Markt und im Rathaus; in Rümmingen im Rathaus und in Wittlingen im Rathaus.

Über die Homepage sind die Kurse ab Mittwoch, 22. Dezember, buchbar.