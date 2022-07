Kandern Zum 100-Jährigen ein Jubiläumsfest

Frage: Nun steht mit dem Jubiläumswochenende ein weiterer Höhepunkt an. Was erwartet die Besucher und was erwartet man beim Musikverein von dem Fest?

Am Samstagabend sind wir ab 20 Uhr auf dem Bergfestplatz anzutreffen, bewirten unsere Gäste und geben ab 21 Uhr ein Jubiläumskonzert. Unser Dirigent Achim Lais hat in den Proben der vergangenen drei Monate ein tolles Programm zusammengestellt. Da wird für jeden Geschmack etwas dabei sein und wir werden unter Beweis stellen, dass unser anerkannt hohes musikalisches Niveau in der Corona-Zeit nicht gelitten hat.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Und am Sonntag blicken wir mit geladenen Gästen auf 100 Jahre Musikverein Tannenkirch zurück und auch voraus.

Frage: Wie steht der Musikverein im Jubiläumsjahr da?

Wir haben 40 aktive Musikerinnen und Musiker in der Kapelle, dazu 20 im Jugendorchester. Wir im Aktivorchester proben immer freitags im Probenraum mit unserem langjährigen Dirigenten Achim Lais.

Das Jugendorchester betreiben wir in Kooperation mit dem Nachbarverein in Egringen. Die Jungs und Mädels proben dort im Probenraum mit Dirigent Marc Braun immer donnerstags.

Wir stehen aktuell auch dank der Unterstützung von vielen Passivmitgliedern und eigentlich dem ganzen Dorf gut da. Gerade während der Pandemie ist die Unterstützung aus dem Dorf groß gewesen. Zur Finanzierung gerade auch der Jugendausbildung wurde eine Spendenaktion lanciert. Deren Ergebnis hat uns überwältigt.

Frage: Was steht beim Musikverein im weiteren Jahresverlauf auf der Agenda?

Gleich nächsten Sonntag, am 24. Juli, spielen wir beim Dorfsunndig des Tannenkicher Popchors. Dann werden wir durchschnaufen, etwas langsamer machen und nach der Sommerpause wieder voll loslegen.

Im Dezember ist dann Adventsvorspiel des Jugendorchesters und im Januar unser Jahreskonzert – nach drei Jahren Pause soll es ein konzertanes Glanzlicht werden.

Wir sind personell zwar gut aufgestellt, haben aber Neuzugänge im Aktivorchester und in der Nachwuchsformation im Blick. Denn ausruhen gilt nicht, auch nicht im Musikverein Tannenkirch.