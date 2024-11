Unterhaltsarbeiten an der Strecke geplant

Schwerpunkt ist hierbei die Sanierung von Brücken und Durchlässen. Mehreinnahmen werden bei den Fahrkarten erwartet, deren Preise leicht angehoben werden. Der Ergebnishaushalt umfasst Erträge in Höhe von 424 700 Euro und Aufwendungen in Höhe von 424 200 Euro, was ein kleines Plus von 500 Euro ergibt. Betriebsleiter Jürgen Lange verwies in seinem Bericht auf die anstehenden Arbeiten. So wird in der kommenden Woche durch eine Firma mit einem Zwei-Wege-Unimog das Lichtraumprofil an der Strecke freigehalten. Bereits in dieser Woche stellt die DBInfraGo das Gleis im Bahnhof Haltingen her und wird nächste Woche ein Absturzgeländer anbringen.