Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher eine breit gefächerte Palette an handwerklichem Können und kreativen Arbeiten. Starke 50 Aussteller haben sich angemeldet, erklärt Elisabeth Zumkehr, die den Markt mit einem bewährtem Team organisiert. Darüber hinaus beteiligen sich die Holzener Landwirte in ihren Höfen und an Ständen mit landwirtschaftlichen Produkten aus eigener Herstellung am Marktgeschehen.

Die Besucher dürfen sich am Wochenende auf dieselben Aussteller wie im Jahr 2019 freuen, als der letzte Kunsthandwerkermarkt stattfand. Da die Veranstaltung dieses Mal in kürzerer Zeit organisiert werden musste, wurden zunächst die Stammbeschicker angeschrieben – und dies mit großem Erfolg. Coronabedingt werden die Stände in diesem Jahr etwas weiter auseinandergezogen, wie Elisabeth Zumkehr erklärt.